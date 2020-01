Busto Arsizio, orrore al parco: donna scopre tre cani decapitati gettati in sacchi neri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le carcasse di tre cani decapitati sono state ritrovate in altrettanti sacchi neri nel parco Altomilanese di Busto Arsizio, in provincia di Varese. A fare la macabra scoperta una donna che, insospettita dalla presenza dei sacchi, li ha aperti scoprendone il contenuto. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: il sospetto è che i cani siano stati decapitati per non far rinvenire il microchip. Leggi la notizia su fanpage

