Burger King offre un lavoro al Principe Harry: l’annuncio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Burger King offre un lavoro al Principe Harry: “avrai sempre un’occupazione nel nostro regno” dice l’annuncio della celebre catena di fast food. A una settimana dalla “Megxit” – l’abbandono delle cariche reali da parte dei Duchi del Sussex – tutti si chiedono quali saranno le future occupazioni della chiacchierata coppia. Meghan avrebbe già stipulato un contratto come voce narrante per Disney. Più discutibile la prima offerta rivolta ad Harry. Burger King: un part-time per il Principe Più di uno gli ironici tweet pubblicati da Burger King: “Harry, questa famiglia reale ti offre un posto part-time”, “avrai sempre un’occupazione nel nostro regno”. La catena di fast food gioca sulla simpatia e sui social è subito virale. Migliaia i commenti del pubblico divertito, che si è scatenato nel trovare nuove ... Leggi la notizia su notizie

