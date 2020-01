Bianca Guaccero, lascia Detto Fatto e firma con Sky: ecco l’indiscrezione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bianca Guaccero ha mandato in tilt il mondo del gossip con un’incredibile triste notizia: lascerà “Detto Fatto”. A dare la notizia è il settimanale “Chi” in tutte le edicole da oggi, mercoledì 15 gennaio. La notizia shock Una svolta decisamente inaspettata per la conduttrice, Bianca Guaccero, e per i suoi fan ormai abituati a passare con lei tutti i pomeriggi. Dopo due anni al timone di “Detto Fatto”, il programma che va in onda ogni pomeriggio su Rai Due, la bellissima conduttrice e attrice pugliese ha deciso di lasciare la Rai. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, nell’ultimo numero adesso in edicola, la bella Bianca avrebbe già firmato in gran segreto un contratto con Sky. Forse ritornerà in veste di attrice, come all’inizio della sua carriera? O sarà ancora conduttrice? Sono tutti incuriositi e ... Leggi la notizia su velvetgossip

