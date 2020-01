AS: la FIFA limita il numero di giocatori in prestito tra club stranieri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) As riporta oggi una novità che verrà introdotta dalla FIFA già dal prossimo mercato. Verrano ridotti il numero di prestiti possibili tra club stranieri. La nuova regola, che verrà trasmessa a tutti i club tramite una circolare, prevede che il numero sia fissato a 8 per la prossima stagione per poi scendere a 7 nel 2020-21 e a 6 nel 2021-22 per i giocatori di età superiore ai 22 anni che vengono considerati già allenati e quindi non bisognosi di così tante esperienze nella loro carriera La decisione è nata dalla consapevolezza, secondo la FIFA, che questi trasferimenti sono una fonte di affari per i club anziché un’opportunità di crescita per i giocatori più giovani, che invece dovrebbe essere il vero spirito di queste operazioni. Ovviamente la regola varrà solo per club che non militano nello stesso Paese. AS si sofferma sulla Serie A, considerando che le squadre di Serie A, ... Leggi la notizia su ilnapolista

