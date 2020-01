Armato e Oddati in corsa per il Senato a Napoli (Cantone in agguato) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nicola Oddati o Teresa Armato? Nicola Zingaretti o Dario Franceschini? Le elezioni suppletive che si svolgeranno a Napoli il prossimo 23 febbraio tengono banco nel Pd napoletano e non solo. Occorre eleggere un Senatore, per sostituire il povero Franco Ortolani, eletto nel marzo del 2018 con il M5s e scomparso recentemente. A quanto apprende Anteprima24.it, il Pd sceglierà il proprio candidato nelle prossime ore: salvo colpi di scena, il duello si restringe a Teresa Armato e Nicola Oddati. La Armato, ex consigliere regionale, ex assessore regionale, ex senatrice, è legatissima al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini; Oddati, componente della segreteria nazionale del Pd con delega per il Sud, ex assessore a Napoli, è invece la punta di diamante in Campania del segretario ... Leggi la notizia su anteprima24

Armato Oddati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Armato Oddati