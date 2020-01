Allarme influenza: quasi 3 milioni di persone colpite, ecco chi rischia di più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo il Bollettino di sorveglianza Influnet dell’Istituto superiore di sanità, sono 374.000 i casi di influenza solo nell’ultima settimana. Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria e Lazio le Regioni in testa. Il 2020 si è aperto all’insegna di un brusco aumento del numero di casi di influenza, soprattutto tra giovani adulti e anziani. E’ quanto emerge dal … L'articolo Allarme influenza: quasi 3 milioni di persone colpite, ecco chi rischia di più è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Picco influenza, l'allarme della Fimmg: "Ricette elettroniche in tilt, si rischia collasso"