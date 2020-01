Si ferma ancora la Linea 1 della metropolitana di Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) Nuovo stop alla circolazione dei treni sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : Splendida giornata emiliana, e non è ancora finita! Tra poco, verso le 18, sarò a Modena, in via Gallucci, angolo R… - DebbyR96 : RT @racheart86: Io sono ancora ferma qui!! - bolandrini : RT @GGaddolina: Scusate ma sono ancora ferma a Martina che canta Dance Monkey ?????? #Amici19 -