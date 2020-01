Showtime rinnova Shameless, l’undicesima stagione sarà l’ultima. Fiona tornerà? (Di martedì 14 gennaio 2020) Shameless, Showtime rinnova la serie per un’undicesima stagione che sarà l’ultima. Andrà in onda in estate (negli USA), Emmy Rossum (Fiona) tornerà? La decima stagione di Shameless è ancora in onda su Showtime, negli USA, ma il canale ha già deciso il suo futuro. Presente ieri al TCA Winter Press Tour a Pasadena, Showtime ha annunciato che la serie è stata rinnovata per un un undicesima stagione, che sarà anche l’ultima. La serie tornerà in onda molto presto, a rivelarlo è il presidente di Showtime, Gary Levine: “andrà in onda quest’estate, e sarà l’ultima avventura dei Gallagher… John Wells il creatore, ndr e il suo cast promettono di concludere Shameless col botto, e conoscendo i Gallagher, questa non sarà una minaccia a vuoto.” In un’intervista a Deadline.com, il presidente di Showtime ha rivelato che anche l’undicesima ... Leggi la notizia su dituttounpop

