Sci alpino oggi in tv | orari slalom Flachau 2020 | startlist | pettorali e programma

Lo spettacolo della Night Race in una cornice di pubblico fantastica. Tutto questo e non solo è lo slalom di Flachau, in programma questa sera. Tutto pronto per un altro fantastico duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che si ripropone sul pendio austriaco. La slovacca è reduce dalla vittoria dominante di Zagabria, mentre l'americana vuole vendicarsi di quella batosta. In casa Italia fari puntati su Irene Curtoni e Martina Peterlini che cerca un altro piazzamento tra le prime quindici. Di seguito il programma completo dello slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. slalom Flachau 2020: programma E orari D'INIZIO MARTEDI' 14 GENNAIO: ore 18.00:

