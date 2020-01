Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Succederanno cose belle, divertenti ed emozionanti. Non vedo l'ora" (Di martedì 14 gennaio 2020) Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020.Il cantante sarà presente per tutte e cinque le sere come si sapeva già da tempo e come annunciato da Amadeus durante la prima conferenza stampa di presentazione al Casinò di Sanremo il 14 gennaio 2020. Situazione nella quale è stato mostrato un filmato nella quale il cantante di Latina (da Los Angeles) esprime tutta la sua contentezza nell'essere stato contattato dal conduttore e direttore artistico della kermesse: Caro Amadeus, cari amici della stampa. Io sono qua ad esprimere la mia felicità perché Amadeus chiamandomi ha realizzato un sogno. Sarà fantastico per me far parte di questo festival, sono 70 anni. Il festival mi ha fatto diventare un ... Leggi la notizia su blogo

