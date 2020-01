Roma, rubava gioielli agli anziani: arrestata una badante (Di martedì 14 gennaio 2020) Avrebbe rubato preziosi e gioielli nelle case in cui lavorava, utilizzando in un caso anche dei sedativi su una coppia di anziani sempre con l'obiettivo di derubarli. Sono queste le accuse nei confronti di una colf e badante, arrestata dalla polizia dopo una denuncia di furto presentata da una famiglia che abita in zona piazza Cavour, nel centro di Roma, dove erano spariti anche un paio di orecchini con brillanti del valore di oltre 100mila euro. La donna, secondo quando accertato dagli investigatori, aveva una condanna recente per ricettazione e alcuni procedimenti per fatti simili a quelli sopra descritti. Il gip del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna, che si trova da alcuni giorni nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. La complicità del marito Secondo quanto si apprende, la donna, con la complicità del marito, ... Leggi la notizia su tg24.sky

