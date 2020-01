Porto Marghera, persona travolta e uccisa sui binari. Treni in ritardo fino a 120 minuti (Di martedì 14 gennaio 2020) Tragedia sui binari nei pressi della stazione di Venezia Porta Marghera, dove una persona è stata investita e travolta da un treno in quello che pare un possibile suicidio. Mentre sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, disagi ci sono per la circolazione ferroviaria, con ritardi fino a 120 minuti: ecco l'elenco dei convogli coinvolti. Leggi la notizia su fanpage

_tobiochan : RT @Gazzettino: Persona travolta e uccisa dal treno a Porto Marghera. Treni in ritardo da e verso Venezia - ABosurgi : RT @Gazzettino: Persona travolta e uccisa dal treno a Porto Marghera. Treni in ritardo da e verso Venezia - Gazzettino : Persona travolta e uccisa dal treno a Porto Marghera. Treni in ritardo da e verso Venezia -