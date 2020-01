Pizzarotti sindaco di Parma duro con Matteo Salvini “Il delirio di un uomo. Tu qui non mandi a casa nessuno” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un attacco senza precedenti quello di Federico Pizzarotti a Matteo Salvini. Il sindaco di Parma ha risposto alle parole di Matteo Salvini pronunciate durante un comizio proprio nella città emiliana durante il quale il leader della Lega aveva affermato che con la vittoria il 26 gennaio del centrodestra in Emilia Romagna sarebbero andate a casa un po’ di persone. Il sindaco di Parma ha risposto a muso duro affermando che: “Sono stato eletto democraticamente il giorno in cui la Lega a Parma non è neanche arrivata al ballottaggio. Tu, qui, non mandi a casa nessuno”. Poi il primo cittadino di Parma ha rincarato la dose: “Ecco a voi il delirio di un uomo: Matteo Salvini arriva nella ospitale Parma nel giorno della Capitale della Cultura e afferma che se vince in Emilia Romagna mi ‘manda a casa”. Come e attraverso quali strumenti democratici non è ... Leggi la notizia su baritalianews

