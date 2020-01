Pif in piazza con le Sardine: «Salvini? Tirava le uova in faccia a D’Alema: noi non siamo così» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 19 gennaio 2020, sul palco della manifestazione delle Sardine a Bologna, ci sarà anche Pif, all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, noto regista, sceneggiatore e attore di origini palermitane. Il 47enne, in un’intervista a Il Corriere della sera, ha fatto sapere di sposare appieno la causa del movimento nato proprio a piazza Maggiore, cuore pulsante del capoluogo emiliano. «Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film», ha spiegato. leggi anche l’articolo —> Rita Pavone: «Matteo Salvini mi difende? Gli dico ‘grazie’ come lo dicevo a Palmiro Togliatti» Pif in piazza con le Sardine a Bologna: «Grazie a loro adesso mi sento ... Leggi la notizia su urbanpost

