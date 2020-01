Pasquale Laricchia svela il nome di sua figlia. E sul GF Vip 2020… (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia parla per la prima volta di sua figlia: “Si chiama Stefania” Ieri Pasquale Laricchia ha fatto molto discutere per alcune sue rivelazioni sulla sua vita. Difatti l’uomo, parlando con gli altri inquilini della casa del GF Vip, si è lasciato sfuggire un particolare mai rivelato prima. Di cosa si tratta? Ha confessato di essere padre di famiglia. Una rivelazione che ha lasciato di sasso un po’ tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip, i quali si sono chiesti se davvero sia diventato padre in gran segreto. Un dubbio dissipato ormai dalle ultime dichiarazioni rilasciate proprio da Pasquale Laricchia a Tv Sorrisi e Canzoni prima di varcare la famosa porta rossa. In questa occasione l’uomo, per la prima volta in assoluto, ha rivelato di essere padre di una bambina, il cui nome è Stefania. E chissà se la sua compagna gli ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Signore e signori abbiamo l 'onore di presentarvi il pluripremiato maestro di dialetto pugliese: Pasquale Laricchia… - GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - SpuntaVerde : Fate entrarte Victoria Pennington, ex di Pasquale Laricchia al #GFvip #GFvip2020 -