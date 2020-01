Orari Coppa Italia calcio 14 gennaio: calendario partite, diretta tv, programma in chiaro (Di martedì 14 gennaio 2020) Torna oggi la Coppa Italia con tre gare valide per gli ottavi di finale. Saranno impegnate alcune delle squadre più importanti del calcio nostrano. Ad aprire il programma Napoli-Perugia, con gli azzurri che sono alla ricerca della propria identità. La sfida con una squadra di categoria inferiore potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare la fiducia che sembra ormai smarrita. Alle ore la Lazio attende all’Olimpico la Cremonese. I biancocelesti sono la squadre rivelazione del girone d’andata. La squadra di Simone Inzaghi, al netto di qualche inevitabile cambio di formazione, parte con i favori del pronostico vista anche la differenza di categoria. Senza ombra di dubbio la sfida più interessante si giocherà allo stadio San Siro tra Inter e Cagliari. I nerazzurri avranno diverse novità tra i titolari ma i rossoblu stanno vivendo un momento tutt’altro che ... Leggi la notizia su oasport

