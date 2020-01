Omicidio Samira, bloccato in Spagna il marito: Mohamed in attesa di estradizione (Di martedì 14 gennaio 2020) Colpo di scena nel caso di Samira El Attar: il marito indagato per Omicidio e occultamento di cadavere è stato bloccato in Spagna dalla polizia iberica. Mohamed Barbri, 40 anni, si trova a disposizione delle autorità spagnole in attesa di estradizione. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. Leggi la notizia su fanpage

AncoraMarina65 : @manocheamarezza Fino ad ora hanno parlato di sto Favoloso che favoloso non è e non è neppure scomparso. Ora c'è la… - RovigoOggi : Nuova puntata di Chi l'ha visto? sul caso di #Samira scomparsa dal 21 ottobre, il marito ha fatto perdere le propri… - trishamaddaluno : Come è possibile che il marito di Samira indagato per omicidio abbia potuto lasciare il paese? Chissà come mai.. Qu… -