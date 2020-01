Nathan Falco e mamma Elisabetta Gregoraci. Per baby Briatore (cresciuto) solo complimenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Da mesi, ormai, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è nel mirino degli haters. solo il mese scorso il padre è intervenuto sui social per rispondere alle velenose critiche che il piccolo ha ricevuto (e continua a ricevere) per il suo aspetto fisico e per il modo in cui si veste, forse troppo vistoso per un bambino. Il famoso manager era andato comprensibilmente su tutte le furie cercando di difendere il figlio sotto i crudeli commenti. “Come lo conciate questo bambino? Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”, aveva scritto qualcuno, ma il commento del papà ferito era arrivato: “L’unica tristezza sei tu, sfigato!”.



Anche Elisabetta, dopo una vacanza con Nathan in America, aveva letto sotto ai post commenti velenosi come “A Falco un po’ di educazione alimentare e sport male non gli farebbe”, “brutto come il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

KontroKulturaa : Nathan Falco Briatore figlio di Flavio gli Hater si scagliano contro il bambino, risponde l'imprenditore - - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Nathan Falco Briatore, figlio di #FlavioBriatore ed #ElisabettaGregoracci, è stato preso di mira dagli haters e subito in… - tweetnewsit : Nathan Falco Briatore, figlio di #FlavioBriatore ed #ElisabettaGregoracci, è stato preso di mira dagli haters e sub… -