Migranti,Taranto e Messina per navi Ong

"L'Italia ha assegnatocome porto per la Sea Watch 3", che a bordo ha 119soccorsi in tre diversi interventi nei giorni scorsi. Lo rende noto la stessa Ong su Twitter. Il Viminale conferma l'assegnazione del porto dialla Sea Watch ealla Open Arms,che ha 118"Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno dato la disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo", spiega il ministero", in base alla procedura di redistribuzione avviata a livello europeo con il pre-accordo di Malta.(Di martedì 14 gennaio 2020)