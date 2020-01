Melita Toniolo, lo scatto in intimo è da sogno. Il suo décolleté favoloso: “Che davanzale” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’attrice e showgirl Melita Toniolo non si smentisce mai ed ancora una volta ha deciso di far parlare di sé per un post mozzafiato, che ha rischiato seriamente di far sentire male i suoi numerosi fan. Spesso condivide sul suo profilo Instagram scatti della sua vita quotidiana e questi sono quasi sempre decisamente molto ‘bollenti’. E solo qualche ora fa ha nuovamente pubblicato un’immagine ‘hot’ che ha entusiasmato tutti. La donna ha un fisico da dieci e lode e curve da urlo. Per questo motivo, vuole far vedere la sua perfezione ai suoi follower. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ si è immortalata in una posa sensuale. Il suo sguardo verso l’obiettivo è favoloso ed il suo gesto di legarsi i capelli rende ancora più accattivante tutto il contesto. Ma c’è un dettaglio in particolare che gli utenti non hanno potuto fare ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

FetishItaliano : Ogni occasione è buona per la nostra Melita Toniolo di mettere in mostra piedi e tacchi Grazie @MELYTONIOLO… - Davide96932465 : @bisuinaMe Mi ricordo il mitico 1 grande fratello... quando ero felice.. Ma Melita Toniolo nel ?? - frances69914865 : RT @telegnocca: un fastidioso lavandino che perde disturba il vostro sonno, in attesa dell'idraulico ci pensa Melita Toniolo ???????? https://t… -