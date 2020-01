Meghan Markle, influencer con la coroncina (Di martedì 14 gennaio 2020) Meghan Markle: gli hair moment più belli del 2019L’articolo completo è pubblicato sul numero 3 di «Vanity Fair», in edicola da mercoledì 15 gennaio 2020. Si diceva dei vecchi nobili che non muoiono mai, ma scoloriscono lentamente fino a sparire. Tuttavia questa poetica verità si deve applicare soltanto alle favole, per lo meno nel nostro continente dove i lombi di re burini, regine di clausura, principini col blasone svenuto, contessine in calore, non solo restano visibilissimi sui settimanali popolari, ma brillano al centro di polemiche addirittura istituzionali, decisamente incapaci di scolorire e di vivere a un livello di controllabile dignità. Vogliono perdere la faccia ma non il pedigree. E il motivo c’è. Essendo finiti gli incroci possibili tra i personaggi della mafia e della camorra, chiuso il tombino Weinstein di Hollywood, ridotte drasticamente le telenovele ... Leggi la notizia su vanityfair

ilpost : I giornali britannici trattano Meghan Markle e Kate Middleton in maniera molto diversa - Inprimeit : Meghan Markle, la favola la scrivo io - novasocialnews : Meghan Markle, la favola la scrivo io #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 -