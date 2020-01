Libia, fallisce la mediazione di Putin. Haftar lascia Mosca senza firmare l’accordo (Di martedì 14 gennaio 2020) Crisi Libia, Haftar e Al-Sarraj a Mosca da Vladimir Putin per trattare una tregua che possa essere stabile e duratura. Il Generale lascia Mosca senza firmare. Libia, Haftar e al-Sarraj dovevano arrivare alla tregua, invece il vertice fallisce. Il Generale e il presidente del governo di accordo nazionale, invitati a Mosca da Vladimir Putin, hanno deciso di non incontrarsi. Nella giornata del 13 solo Al Sarraj ha firmato il documento proposto, mentre Haftar ha chiesto tempo per valutare i termini dell’accordo. Dopo una riflessione di diverse ore Haftar ha deciso di lasciare Mosca senza firmare l’accordo. Fonte foto: http://en.kremlin.ru/ Haftar e al-Sarraj a Mosca da Vladimir Putin Alla presenza di Vladimir Putin si è palato di tregua. Un accordo strutturato quindi, sul quale Al Sarraj ha posto la firma già nella giornata del 13. Discorso diverso invece per il ... Leggi la notizia su newsmondo

