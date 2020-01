L’aria che tira, Marco Ponti a Myrta Merlino: “Ero venuto a Roma apposta per conoscerla…”. Imbarazzo in diretta (Di martedì 14 gennaio 2020) Momenti di imbarazzo in diretta nell’ultima puntata de “L’aria che tira” su La7. In collegamento c’era il professore Marco Ponti che, appena ha preso la parola, ha esordito così: “La scorsa volta ero venuto a Roma apposta per conoscerla personalmente e non c’era – ha detto rivolgendosi alla conduttrice, Myrta Merlino -. Sono disperato“. Lei, visibilmente in imbarazzo per l’avances in diretta, ha replicato prontamente tra gli applausi del pubblico in studio: “Purtroppo sono stata poco bene ma le prometto che recuperiamo. Anche io volevo tanto conoscerla personalmente”. Marco Ponti è uno dei professori consultati dall’allora ministro alle Infrastutture e ai Trasporti Danilo Tonimelli (M5s) per un parere sull’analisi costi-benefici della Tav Torino-Lione: il suo parere fu assolutamente negativo. L'articolo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Incendi in Australia : la pessima qualità del L’aria influisce anche sull’Open di Tennis : La pessima qualità dell’aria dovuta agli Incendi rischia di influire negativamente sul programma degli Australia n Open di Tennis . Allo stadio Kooyong, dove è in corso la tradizionale esibizione ‘Kooyong Classic’, il match tra Maria Sharapova e Laura Siegemund è stato sospeso, proprio a causa della pessima qualità dell’aria . Colpita da un violento attacco di tosse, che le dava sensazione di soffocamento, Dalila Jakupovic ...

Solar Foods - la startup che vuole creare proteine dal L’aria : di Rudi Bressa Helsinki – Lo chiamano sci-fi food, ovvero cibo fantascientifico, ed quello a cui hanno pensato i ricercatori della finlandese Lappeenranta University of Technology, che nei laboratori del Vtt Technical Research Centre sono riusciti a produrre una proteina da cellula singola, registrata col nome di Solein, impiegando solamente acqua, aria ed elettricità. Dopo i primi test in laboratorio ne è nata una startup , la Solar ...

Il monitoraggio del L’aria ? Parte dal basso. Il comitato che distribuisce centraline da mettere in casa – L’intervista : Scienza Parte cipata. Una formula che può far rabbrividire chi conosce bene gli effetti della disinformazione sui vaccini o sulle cellule staminali. Per il comitato Cittadini per l’Aria questa formula non indica però che chiunque può diffondere le proprie teorie scientifiche ma che chiunque può prestarsi per raccogliere dati per la ricerca. Cittadini per l’Aria è un comitato che si occupa di lanciare campagne per il monitoraggio ...

Real estate - tutto quello che c’è da sapere sulla casa : dal L’aria condizionata ai mutui : Dai mutui alle grandi operazioni immobiliari, dalle inchieste sull’investimento residenziale in Italia e all’estero fino a temi di servizio come i condizionatori

L’aria che Tira - Myrta Merlino assente dal programma. Lei : “Ma ditemi voi se alla mia età dovevo operarmi alle tonsille” : Che fine ha fatto Myrta Merlino? La domanda se la sono posta i numerosi e fedeli telespettatori de “L’Aria che Tira“, il talk show in onda nel mattino di La7 dal 2011. L’ultima apparizione della giornalista napoletana risale al 26 novembre quando si era anche esibita sulle note del tormentone “Io sono Giorgia” con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Le ho chiesto di fare una cosa con me, non ...

matteosalvinimi : Ma i sondaggi veri sono quelli che stiamo facendo girando in questi giorni l'Emilia-Romagna in lungo e in largo, e… - RomaRadio : ?? Rizzitelli: 'Non mi piacciono alcuni commenti che sento sulla #ASRoma. Le critiche ci stanno tutte, ma vogliamo… - GiancarloBaris4 : RT @dukana2: Non vedo l’ora di lasciarvi tra le grinfie di #Salvini #Meloni #Zingaretti e #Berlusconi??di #Sardine petrolifere e #pennivendo… -