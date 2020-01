Kate Middleton oltre il vertice reale a Sandringham: a scuola con i figli (Di martedì 14 gennaio 2020) Kate Middleton lascia Kensington Palace Kate Middleton lascia Kensington Palace Kate Middleton lascia Kensington Palace Kate Middleton lascia Kensington Palace Se William è dovuto tornare nel Norfolk, per il super vertice reale a Sandringham, Kate Middleton è rimasta a Kensington. Né lei, né Camilla, seconda moglie di Carlo, né il principe Filippo, hanno infatti partecipato all’incontro a casa della regina sul futuro di Meghan e Harry. È lei che ogni mattina accompagna George, 6 anni, e Charlotte, 4, nella Thomas’s School di Battersea. Come raccontano questi scatti, eccola in una giornata di pioggia mentre fa rientro al Palazzo nel cuore di Londra, con solo il piccolo di casa, Louis, un anno, sul sedile posteriore. Il volto di Kate non è dei più rilassati. Del resto, questa non è stata una settimana facile per i Windsor, dopo l’annuncio clamoroso di Harry e Meghan che ... Leggi la notizia su vanityfair

ilpost : I giornali britannici trattano Meghan Markle e Kate Middleton in maniera molto diversa - _chiarapis : I giornali britannici trattano Meghan Markle peggio di Kate Middleton? Giudicate voi - panzerfaustino : mi ricorda la differenza tra l'atteggiamento del #FattoQuotidiano con i #grillini e quello che mantiene invece vers… -