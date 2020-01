Juventus, Dybala brilla sempre di più e si chiarisce con Sarri (Di martedì 14 gennaio 2020) Contro la Roma l'argentino ha vinto tutti i duelli individuali e si è procurato un rigore rivelatosi poi decisivo. Pace fatta anche con il tecnico, con cui si era creata tensione al momento della sostituzione: il rinnovo è vicino. Leggi la notizia su foxsports

tancredipalmeri : Non è mai rigore per la Juventus: Dybala mette la gamba davanti tra Veretout e il pallone, e Veretout che corre ver… - GoalItalia : Le pagelle di #RomaJuve [@romeoagresti]: ?? Kolarov non ingrana ?? Diawara lucido ?? Ronaldo leader ?? Dybala illumina - GoalItalia : Torna subito il sereno tra Dybala e Sarri ???? -