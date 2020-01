Inter | Ranocchia | “Chi non gioca si fa un bel mazzo Molto contento per il gol”

Coppa Italia - Inter Cagliari 4-1 LIVE : Ranocchia cala il poker : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 4-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 1′ GOL LUKAKU ...

LIVE Inter-Cagliari 4-1 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Ranocchia sigla la quarta rete! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Lukaku prova il cross dal fondo, ma è completamente sballato. 82′ Gooooooooooooooooooool, Ranocchiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, corner di Sensi che trova la testa di Ranocchia che piazza la palla sul secondo palo di testa, Inter-Cagliari 4-1. 80′ Dentro Joao Pedro e Birsa al posto di Ionita e Nandez per il Cagliari. 78′ Fuori Dimarco e dentro Biraghi per l’Inter. 76′ ...