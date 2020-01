Il selfie perfetto finisce in tragedia: la modella muore a soli 21 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Un volo di circa 30 metri che non le ha lasciato scampo. La modella, 21 anni, è precipitata giù da una scogliera nel tentativo di scattarsi un selfie mentre era in vacanza con alcuni amici. La tragedia è avvenuta sabato scorso intorno alle 6,30 del mattino dopo che il gruppo ha partecipato a una festa a Vaucluse, nei pressi di Sidney. Poi la decisione di andare a vedere l’alba sulle scogliere di Diamond Bay, che sono famose in tutto il mondo e ogni anno attirano migliaia di turisti e curiosi, e il drammatico epilogo. Non è la prima volta che si verifica una tragedia simile da quelle alture: l’ultimo incidente si era verificato lo scorso agosto, quando a cadere era stata una 27enne. L’ultima vittima, invece, si chiamava Madalyn Davis. (Continua dopo la foto) modella e influencer inglese, originaria di Lincoln e appena 21enne, stando alle ricostruzioni quella maledetta mattina ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

