Il nuovo Batman Arkham è un gioco 'principalmente' pensato per la next-gen? (Di martedì 14 gennaio 2020) Il prossimo capitolo della serie Batman Arkham, che si dice sia in fase di sviluppo presso Warner Bros. Montreal, apparentemente sarà un gioco next-gen.L'insider KC Walsh ha recentemente rivelato che il prossimo titolo della popolare serie sarà principalmente un gioco pensato per la prossima generazione di console. Non è chiaro se verrà pubblicata anche una versione del gioco per gli attuali sistemi.È stato anche detto che il prossimo gioco non si chiamerà Batman Arkham Legacy, come si vociferava l'anno scorso. Una delle caratteristiche principali emerse, la possibilità di giocare come più personaggi, potrebbe essere presente.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

