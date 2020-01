Il Napoli: “Insigne implacabile e sicuro. Ospina trasforma la nemesi in riscatto” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito il commento alla partita appena conclusa. La squadra allenata da Rino Gattuso ha battuto il Perugia al San Paolo per 2-0. Il Napoli batte il Perugia e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Doppietta di Insigne, freddo, implacabile, sicuro e preciso due volte su rigore. Non era semplice, i penalty vanno segnati e Lorenzo ne piazza uno in un angolo e uno nell’altro con assoluta autorevolezza. Poi è Ospina che trasforma la nemesi in riscatto e para il rigore del Perugia nel recupero del primo tempo. Ci voleva una scarica di entusiasmo per il portiere colombiano. Nella ripresa è buona amministrazione, col debutto di Demme e con una prestazione a velocità di crociera che legittima successo e qualificazione. Adesso ai quarti arriverà la vincente tra Lazio e Cremonese. Intanto si ricomincia in campionato sabato sera al San Paolo contro la ... Leggi la notizia su ilnapolista

