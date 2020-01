Gruppo Api - Presentati i carburanti premium Optimo (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Gruppo Api ha presentato Optimo, una nuova famiglia di carburanti benzina e diesel: i combustibili sono destinati a rimpiazzare i prodotti tradizionali, al medesimo prezzo, su tutta la rete Ip.Passi avanti. A detta della compagnia petrolifera il nuovo prodotto introduce diverse migliorie, rimuove le impurità dei motori e li mantiene puliti, scongiurando il rischio di corrosione delle parti meccaniche (delle quali contribuisce a ridurre gli attriti). In base ai calcoli effettuati dall'Api in due anni di test, poi, il nuovo combustibile può ridurre fino al 2% i consumi del veicolo. Stesso discorso per la CO2 immessa nellaria, che nelle previsioni della compagnia petrolifera subirà una flessione di 300mila tonnellate quando la diffusione di Optimo sarà a regime. Al momento, il prodotto è disponibile sulla rete IP di Lazio e Marche: metà dei punti vendita saranno raggiunti entro ... Leggi la notizia su quattroruote

