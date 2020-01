Grande Fratello Vip: chi rischia la squalifica? Dopo Salvo anche… (Di martedì 14 gennaio 2020) La squalifica di Salvo Veneziano è ormai ufficiale. E’ arrivata a seguito di un comportamento che il “Grande Fratello” non ha ritenuto idoneo e che ha valutato come pessimo esempio. C’è un però, anche altri concorrenti sono a rischio… Altri concorrenti rischiano la squalifica Salvo Veneziano è andato in contro a una sorte severa, ma inevitabile. Nel comunicato che ha annunciato l’eliminazione del concorrente si legge: “Salvo Veneziano squalificato da “Grande Fratello Vip”. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. “Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come ... Leggi la notizia su velvetgossip

