Giulia Salemi e Tommaso Zorzi Conducono un Nuovo Programma Mediaset! (Di martedì 14 gennaio 2020) Su Mediaset Play sta per partire un Nuovo Programma il titolo è Adoro, La Pupa e il Secchione e viceversa, ovviamente si parlerà del Programma che Paolo Ruffini conduce su Italia 1 ma non solo perché ci sono altre novità. Ecco tutti i dettagli. Ogni martedì va in onda La Pupa e il Secchione e viceversa condotto da Paolo Ruffini che ha riscontrato un ottimo ascolto di pubblico, la prima puntata infatti è stata vista da 2.565.000 telespettatori. Adesso su Mediaset Play arriva un Nuovo Programma basato su questo, che andrà in onda 30 minuti prima della puntata. Il titolo è Adoro! La Pupa e il Secchione e viceversa, la prima puntata andrà in onda il 14 gennaio ed a presentarlo ci saranno Giulia Salemi, giovane conduttrice che ha partecipato a due reality: Pechino Express ed il Grande Fratello Vip, e Tommaso Zorzi, anche lui ex concorrente di Pechino Express e influencer. Vediamo meglio in ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

