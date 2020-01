Gemma Galgani riparte: "Sono anni importanti. Non si sprecano" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Serena Granato Nella nuova puntata del trono over, Gemma Galgani ha fatto sapere di aver voltato pagina nella sua vita Anno nuovo, vita nuova. La dama più chiacchierata del trono over ha fatto sapere pubblicamente di aver voltato pagina, nel suo privato. Il 13 gennaio è stata trasmessa la nuova puntata del trono over 35, che ha visto indiscussa protagonista Gemma Galgani. E nel nuovo appuntamento tv del dating-show di Maria De Filippi, la regia ha mandato in onda un video contenente le esclusive immagini di uno sfogo, che la dama torinese ha avuto di recente, dopo aver chiuso i rapporti con il corteggiatore Juan Luis Ciano. L'italo-venezuelano aveva dichiarato in studio che non ci fosse chimica, nel suo rapporto instaurato con Gemma. Inoltre, sempre in studio, Juan era stato accusato da Armando Incarnato di avere frequentazioni parallele alla sua conoscenza avviata al trono ... Leggi la notizia su ilgiornale

Pamy75596117 : #uominiedonne Tina Cipollari perde la testa: cinghiale di m... Bagno di sangue al Trono Over - Spino_1993 : @TrashAmmme Voglio sperare che con il tempo qualcosa cambi. Altro che 20% senza i Rodriguez, qua 0% anche se c'è Ge… - infoitcultura : Gemma Galgani è stufa di Uomini e Donne : Maria De Filippi le fa una proposta -