**Fisco: Furlan, ‘no proposte a scatola chiusa, serve confronto vero’** (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Leggiamo annunci con dovizia di particolari sulla stampa: ma un confronto corretto con Cgil Cisl e Uil deve avvenire su idee, ipotesi e proposte serie, altrimenti è un’altra cosa. No, dunque a proposte a scatola chiusa che questo non è lo stile del confronto che ci attendiamo”. E il segretario generale Cisl, Annamaria Furlan, a spiegare quale siano le aspettative dei sindacati rispetto ai prossimi due incontri in calendario con il governo, quello sul taglio del cuneo fiscale e quello sulla previdenza nel corso della conferenza stampa al termine delle segreterie unitarie.L'articolo **Fisco: Furlan, ‘no proposte a scatola chiusa, serve confronto vero’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Alfieri1958 : RT @CislNazionale: ?? Furlan da conferenza stampa #CgilCislUil: serve il confronto con il sindacato, sul cuneo fiscale non accetteremo propo… - filca_lazionord : RT @CislNazionale: ?? Furlan da conferenza stampa #CgilCislUil: serve il confronto con il sindacato, sul cuneo fiscale non accetteremo propo… - Cisl_ER : RT @CislNazionale: ?? Furlan da conferenza stampa #CgilCislUil: serve il confronto con il sindacato, sul cuneo fiscale non accetteremo propo… -