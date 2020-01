Eternit, a Vercelli udienza preliminare per omicidio volontario. I familiari delle vittime: “Schmidheiny deve pagare. Morti fino al 2040” (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono 392 le persone che si sono ammalate o sono morte, secondo la procura di Vercelli, per l’amianto lavorato nella filiale di Casale Monferrato della multinazionale Eternit. L’udienza preliminare per il filone vercellese è iniziata oggi con i parenti delle vittime che chiedono “giustizia”. L’imputato è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, chiamato a rispondere di omicidio volontario. “Speriamo che questa volta Schmidheiny non la faccia franca: vittime di amianto ce ne sono state e ce ne saranno ancora” dice Italo Ferrero, rappresentante dell’Afeva, Associazione familiari vittime dell’amianto, che questa mattina ha occupato la piazza di fronte al tribunale di Vercelli. Tanti come lui hanno indossato il tricolore con la scritta “Eternit giustizia”. “Ho avuto quattro familiari morti di amianto, tra cui uno di 49 anni che non ha mai ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

