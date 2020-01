Dieta povera di carboidrati per principianti (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando si parla di Dieta povera di carboidrati si inquadra un regime caratterizzato da un apporto ridotto di pane e pasta e, in generale, da una riduzione del consumo di fonti di carboidrati semplici. Chi segue questo schema alimentare tende infatti a prediligere l’assunzione di fonti di carboidrati complessi, come per esempio i cibi integrali. L’efficacia della Dieta povera di carboidrati è stata più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è questo studio del 2015. Portato avanti da equipe scientifiche attive presso realtà sanitarie di primo piano negli USA (p.e. il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles), ha paragonato, partendo da un campione di adulti obesi e in sovrappeso (complessivamente 1797 persone), gli effetti della Dieta a basso contenuto di grassi e di quella povera di carboidrati. A un follow up di un anno, la ... Leggi la notizia su dilei

