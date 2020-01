Collio di Vobarno, aggredita da due pitbull mentre difende il suo cagnolino: ferita una donna (Di martedì 14 gennaio 2020) Una donna di 50 anni è stata aggredita nella mattinata di oggi, martedì 14 gennaio, a Collio di Vobarno, paese in provincia di Brescia, da un paio di pitbull, mentre cercava di difendere il suo cagnolino. La donna, entrata in una tabaccheria con in braccio il suo animale di piccola taglia, si è ritrovata nel mezzo dell'attacco dei due cani che puntavano al suo amico a quattro zampe, riportando ferite non gravi. Leggi la notizia su fanpage

