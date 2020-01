Clp, dieci nuovi bus per il Casertano: saranno percorsi 400 mila km in piuù (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è tenuta stamani, presso il deposito di Piedimonte Matese, la cerimonia di inaugurazione e di consegna di 10 nuovi autobus che la Regione Campania ha fornito all’azienda di trasporti Clp e che andranno ad implementare il servizio pubblico su gomma sul territorio Casertano. Alla presenza dell’assessore Regionale Sonia Palmeri, dell’avvocato Lucia Viale per la CLP, delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori dell’azienda sono stati ufficialmente consegnati gli autobus che andranno a servire il territorio su tratte urbane e suburbane. “Grazie a questo potenziamento del parco autobus – fa sapere la Clp a margine della cerimonia – la nostra azienda svilupperà circa 400.000 km in più sull’intero territorio Casertano durante quest’anno, rispondendo sempre più in maniera puntuale alle esigenze della cittadinanza e della utenza. Passeremo da 18 mila a circa 21 mila persone da ... Leggi la notizia su ildenaro

