Chi è morto in New Amsterdam 2? Un salto temporale destabilizzerà il pubblico di Canale5: anticipazioni 14 e 21 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Chi è morto in New Amsterdam 2? Sarà questa la domanda che oggi si farà il pubblico di Canale5 quando si piazzerà davanti allo schermo per vedere i primi tre episodi della nuova stagione del medical drama. Nel finale dello scorso anno abbiamo lasciato Max Goodwin su quella maledetta ambulanza al centro del rocambolesco incidente che ha chiuso l'ultimo episodio ed è stato in quel momento che abbiamo capito che qualcosa di grave sarebbe successo ad una delle sue donne. Lo stesso promo italiano conferma che Max dovrà dire addio ad una di loro, ma chi? Il pubblico non avrà modo di scoprire subito chi è morto in New Amsterdam 2 e tutto per via del fatto che il primo episodio sarà al centro di un salto temporale di qualche mese, Max ha ripreso in mano la sua vita e una serie di suoi flashback racconteranno quello che è successo davvero. Negli episodi dal titolo "Il tuo turno", "Il ... Leggi la notizia su optimaitalia

