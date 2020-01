Anche con il Germanicum il centrodestra avrebbe una larga maggioranza sia alla Camera che al Senato (Di martedì 14 gennaio 2020) Con il nuovo sistema elettorale, il cosiddetto ‘Germanicum’ alla Camera la Lega otterrebbe 143, seggi, Forza Italia 30 e Fratelli d’Italia 49. Insieme i partiti del centrodestra avrebbero la maggioranza con 222 deputati. Il Partito Democratico otterrebbe 86 deputati, il Movimento Cinque Stelle 76, mentre Italia Viva otterrebbe 5 e 2 deputati alla Svp. La simulazione effettuata dall’Istituto di sondaggi youtrend, Cattaneo Zanetto&Co e Quorum tiene conto della legge elettorale depositata in commissione Affari Costituzionali della Camera (proporzionale, sbarramento al 5% e diritto di tribuna) e delle percentuali dei partiti secondo l’ultimo sondaggio del 9 gennaio.La simulazione tiene inoltre conto della riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Con il taglio infatti i deputati diventano 400 ed in senatori 200. Dal conteggio sono ... Leggi la notizia su huffingtonpost

