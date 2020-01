Accordo saltato a Mosca: Serraj firma, Haftar chiede tempo (Di martedì 14 gennaio 2020) Lunedì 13 gennaio il premier libico al Serraj e il generale Khalifa Haftar si sono incontrati a Mosca per firmare la tregua: a riferirlo è un funzionario libico. I due leader, infatti, dopo nove mesi hanno accettato l’invito di Vladimir Putin, un incontro ravvicinato tra loro non è confermato. Il cessate il fuoco è stato avviato già dalla mezzanotte di sabato 11 gennaio e “la firma di questo Accordo – ha affermato il presidente del Consiglio di Stato, Khaled al-Mechri, sulla televisione libica al-Ahrar – aprirà la strada al rilancio del processo politico”. Serraj ha firmato, mentre Haftar ha chiesto del tempo. “Il documento messo a punto dalla Russia e dalla Turchia” sulla tregua in Libia “è buono e equilibrato e noi lo abbiamo firmato -ha detto l’ambasciatore libico presso l’Ue -. Ma Haftar non accetta il testo” perché ... Leggi la notizia su notizie

