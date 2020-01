Vittorio Brumotti accoltellato a Monza: "Stavolta ci è andata bene" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Galici In attesa della messa in onda del servizio integrale sull'aggressione subita Monza da alcuni spacciatori, Vittorio Brumotti ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la grande paura Momenti di paura per Vittorio Brumotti a Monza durante un reportage sulle piazze dello spaccio. L'inviato di Striscia la notizia sarebbe stato aggredito da alcuni malviventi, che avrebbero cercato di colpire lui e la sua troupe con dei coltelli. Il servizio integrale verrà mandato in onda questa sera nel programma satirico di Canale5, dove verranno mostrate tutte le immagini registrate negli attimi prima e durante l'aggressione. Vittorio Brumotti da qualche tempo ha iniziato a girare per l'Italia, documentando con le sue telecamere il degrado di alcune zone delle città più grandi, dove lo spaccio avviene alla luce del giorno. In più di un'occasione l'inviato in bicicletta è stato ... Leggi la notizia su ilgiornale

