Tina torna la pesata settimanale | Incubo a Uomini e Donne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tina Cipollari ha una sola vera “nemica”: la bilancia. torna la pesata settimanale per l’opinionista di Uomini e Donne e si innesca una discussione da Incubo, prima col pubblico, poi con Gemma Galgani. Vediamo cosa è successo nella puntata di oggi. C’è solo un’acerrima “nemica” che può far tremare Tina Cipollari: la bilancia. Le feste … L'articolo Tina torna la pesata settimanale Incubo a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

swendgame13 : Jennifer beals mi ha fatto lo spoiler muoio troppo???? Raga torna Tina non ci credo, ci hanno tutto perculato dicendo… - Gif_di_Tina : #UominiEDonne Gemma frequenta uomini a go go ma ogni volta torna al solito punto - TheFolloWerTv : @Gif_di_Tina Si hai ragione, ma mi chiedo se ha così tanto successo in Spagna, a suo dire, come mai torna sempre in Italia? -