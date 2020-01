«Stop pareggio di bilancio? Entro un anno tutti i club in equilibrio» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della decisione di eliminare il pareggio di bilancio come requisito per l’iscrizione al campionato di Serie A. Lo ha fatto durante la trasmissione “90° minuto”, rispondendo a come mai la FIGC abbia deciso di adottare questa misura. «Ne ho parlato in conferenza stampa in modo molto chiaro, … L'articolo «Stop pareggio di bilancio? Entro un anno tutti i club in equilibrio» Leggi la notizia su calcioefinanza

MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Stop all'obbligo di pareggio di bilancio per essere ammessi in Serie A - emanuelede_Sena : RT @CalcioFinanza: Stop all'obbligo di pareggio di bilancio per essere ammessi in Serie A - AlePitton : -