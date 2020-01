Serie A, lunedì aggiornamento sui diritti Tv 2021/24 (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ convocata per lunedì 20 gennaio la prima assemblea della Lega Serie A guidata dal nuovo presidente Paolo Dal Pino. L’incontro si terrà nella sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in via Rosellini 4, a Milano, alle ore 12.30. Il tema più caldo all’ordine del giorno della riunione sarà quello relativo all’aggiornamento della commercializzazione … L'articolo Serie A, lunedì aggiornamento sui diritti Tv 2021/24 Leggi la notizia su calcioefinanza

RadiocorriereTv : «L'unico modo per non rendere la parola #memoria sia quello di un impegno continuo da parte di tutto»… - RadiocorriereTv : «Dare una possibilità e proteggere le persone che sono in difficoltà. È il compito più alto dell'essere umano e nel… - RadiocorriereTv : «Questa serie è un'occasione speciale» #IlRadiocorriereTv intervista #MicheleRiondino protagonista de… -