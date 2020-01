Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Lecce (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. In campo Parma e Lecce per il Monday Night della diciannovesima giornata. ROMA – Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. In campo Parma e Lecce per il Monday Night della diciannovesima giornata. Una sfida importante per entrambe le compagini. Serie A, Parma-Lecce: le probabili formazioni Nel Parma D’Aversa lascia in panchina Gervinho (non al meglio) con Kucka nel tridente e Kurtic in mezzo. Inglese vince il ballottaggio con Cornelius. Esordio nei pugliesi per Deiola. Babacar e Falco in attacco. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kurtic, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kucka. All. D’Aversa Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Deiola, Tachtisidis, Petriccione; Mancosu; Babcar, Falco. All. Liverani Arbitro: Sig. Michael Fabbri di ... Leggi la notizia su newsmondo

