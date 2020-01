Serena Enardu, sfogo social: “Non è stato facile ammettere di avere sbagliato” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serena Enardu al centro di molte critiche dopo il confronto con Pago, ecco cosa ha detto l’ex tronista sul suo profilo Instagram Serena Enardu torna ad attirare l’attenzione del gossip. L’ex fidanzata di Pago è andata al Grande Fratello Vip per avere un confronto con il gieffino, dopo avergli chiesto scusa ha ammesso di essere ancora innamorata di lui. Negli ultimi giorni in molti la stanno attaccando e criticando sui social, l’hanno infatti accusata di essere solo in cerca di visibilità. Poche ore fa la Enardu ha spiegato ai suoi tantissimi fan il motivo che l’ha spinta ad andare al Grande Fratello Vip. Tramite alcune Instagram Stories ha detto: “Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pago. Non è stato semplice nemmeno decidere di andare, ho messo in conto tante cose…”. Serena Enardo ha continuato ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - trash_italiano : SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP - lamescolanza : #Pago e #SerenaEnardu si sono scambiati un fugace bacio sulla bocca prima di salutarsi, il pubblico ha votato contr… -