Segno fortunato della settimana | Scorpione

Oroscopo 2020 - il mese fortunato per ogni Segno zodiacale : Il 2020 è iniziato e tutti noi siamo curiosi come andrà. Secondo gli astri, ogni segno avrà il suo momento di fortuna. Siete curiosi di sapere quando sarà il vostro? Ecco cosa dice l’Oroscopo 2020 sul mese fortunato di ogni segno zodiacale. Scopriamolo insieme. Iniziamo dal primo segno zodiacale. Ariete Il mese fortunato dell’Ariete sarà ...

Segno fortunato della settimana : Acquario : Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Acquario. AMORE ???? Cari amici dell’Aquario, “guarda che Luna” cantava il mitico Fred Buscaglione, e gli astri sembrano dedicarvi proprio questo brano nei prossimi giorni. La vostra settimana brillerà sotto un cielo fortunato, grazie ad una meravigliosa Luna ...

Segno fortunato della settimana : Ariete : Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Ariete. AMORE ????? Feste all’insegna dell’amore, cari amici dell’Ariete! Venere entra nel Segno da martedì, giusto in tempo per una Vigilia romantica e intima. Ritagliatevi cinque minuti per guardarvi intorno e sentirvi fortunati. LAVORO ???? Pausa dal ...

Segno fortunato della settimana : Sagittario : Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Sagittario. AMORE ????? Venere in forma come non capitava di mesi. Per i single potrebbe esserci un importante “incontro al vischio”, mentre chi è in coppia scoprirà un inaspettato bisogno di famiglia. Queste feste saranno tutte all’insegna ...