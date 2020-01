Sci alpinismo, giornata trionfale per gli azzurri! Oro per Rocco Baldini, argento per Luca Tomasoni (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Italia dello sci alpinismo scrive la storia nelle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna (Svizzera). Fino a questo momento non era mai arrivata una medaglia in questa disciplina, ecco che ne arrivano tre in un colpo solo. Dopo l’argento conquistato da Silvia Berra nella sprint femminile, il contingente maschile piazza addirittura la doppietta sul podio: oro per Rocco Baldini, argento per Luca Tomasoni. Rocco Baldini, classe 2002, è giunto sul traguardo con il tempo di 2’30”14 anticipando di 7”87 il connazionale e coetaneo Luca Tomasoni (2’38”01) e dando vita dunque a una splendida doppietta targata Italia. A completare il podio è stato lo spagnolo Ut Ferrer Martinez, arrivato al traguardo in 2’43”28. Di seguito la classifica finale. Ordine d’arrivo Sprint maschile Losanna (Sui): 1. Baldini Rocco ITA 2:30.14 2. TOMASONI Luca ... Leggi la notizia su oasport

A #Lausanne2020 dominio #ItaliaTeam nelle sprint di sci alpinismo ?? ??Rocco #Baldini ??Luca - Losanna 2020 - Prima storica medaglia olimpica per lo sci alpinismo italiano: Silvia Berra è argento nella sprint - Losanna 2020 - Sci Alpinismo: Baldini oro, Tomasoni argento, è dominio azzurro a Villars