Salvini condannato per cori razzisti: “Non mi fermeranno in tribunale” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Negli atti depositati al Tribunale di Torino dove Salvini ha aperto un processo per villipendio alla magistratura è spuntata una condanna a lui precedentemente inflitta per aver pronunciato cori ritenuti discriminatori nei confronti dei napoletani. Salvini: “Non mi fermeranno” “Se pensano di fermarmi attraverso i tribunali, hanno sbagliato a capire“. Così Matteo Salvini ha commentato la diffusione della notizia circa il decreto di condanna penale per razzismo nel processo di Torino. “Ho calcolato 12 inchieste e processi aperti a mio carico, dal vilipendio all’abuso di ufficio, fino all’istigazione all’odio e al sequestro di persona”, come nel caso Gregoretti. La condanna di Salvini per i cori anti napoletani Si tratta di un decreto penale, ovvero della decisione di un giudice che, su richiesta del pm, stabilisce, qualora lo ritenga, ... Leggi la notizia su notizie

giornalettismo : #Salvini è stato condannato per quei cori contro i napoletani 'cantati' a #Pontida 2009. La #Lega, nel frattempo,… - PaoloBersani : @mattinodinapoli @TgrCalabria @calabrianotizie @rainews @gds_it @LaGazzettaWeb Chi nasce razzista contro il #Sud,… - VittorioPalumbo : RT @CesareDTrocchio: #Salvini è stato condannato per #razzismo a causa del suo coro contro i napoletani. Il problema del leghista meridiona… -